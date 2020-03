Thailandia: coronavirus, ministro accusa “sporchi turisti occidentali” per i casi di infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tweet postato il 12 marzo su un account che fa riferimento al ministro della salute thailandese, Anutin Charnvirakul, suggeriva che gli “sporchi” turisti occidentali costituissero un rischio maggiore di contagio da coronavirus rispetto ai viaggiatori asiatici. “Al momento in Europa è inverno, perciò quelle persone stanno fuggendo dal freddo in Thailandia. Molti sono sporchi e non fanno mai la doccia. Come ospiti dobbiamo prestare attenzione”, recitava il tweet successivamente rimosso, ma rilanciato dal sito d’informazione in lingua inglese Khaosod English, “Oggi sono a Chiang Mai. Non ci sono praticamente più turisti cinesi, solo ‘farangs’ (occidentali). Oltre il 90 per cento dei thailandesi indossa maschere, ma non un singolo ‘farang’ ne ha una. E’ per questo motivo che hanno così tante infezioni nei loto paesi. Dobbiamo prestare più attenzione agli occidentali che agli asiatici”, recita un secondo tweet del medesimo account. Il ministro, che a febbraio era stato già accusato di razzismo per aver suggerito che i bianchi che non indossano mascherine siano espulsi dal paese, ha negato che i tweet, oggetto di polemiche, siano stati scritti da lui. (segue) (Fim)