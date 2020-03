Usa: primarie, alleati di Biden spingono come sua vice Kamala Harris o Amy Klobuchar

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta restringendo la sua lista di potenziali compagni di corsa, e i suoi alleati all’interno del mondo del business stanno spingendo per due candidati in particolare: le senatrici Kamala Harris e Amy Klobuchar, due delle suoi ex rivali nelle primarie che si sono ritirate nei mesi scorsi. Da quando Biden ha annunciato all'inizio di questo mese che ha intenzione di scegliere una donna come sua vice, i leader di Wall Street, della Silicon Valley e di altre industrie hanno contattato lui e la sua campagna presidenziale dando consigli su chi pensano sia la migliore scelta. Biden ha detto che sta cercando di diminuire la sua lista di potenziali compagni di corsa per iniziare il processo di verifica, ma per ora ha detto che non dirà chi sta prendendo in considerazione.(Nys)