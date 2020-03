Coronavirus: Ricciardi (Oms), Usa a vigilia di catastrofe umanitaria, Trump ascolti scienziati

- Walter Ricciardi osserva che "nei momenti difficili si vede la qualità dei leader politici". Il rappresentante dell'Italia presso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonché consulente del governo per l'emergenza coronavirus su Twitter spiega: "Gli Usa sono alla vigilia di una catastrofe umanitaria se Trump non ascolta gli scienziati, solo a New York più di 25.000 casi, con un raddoppio ogni tre giorni, mai vista una cosa del genere nell'epoca contemporanea". (Rin)