Coronavirus: Conte, soluzione crisi non in prossimi giorni, ma confidiamo non siano mesi

Roma, 24 mar 21:54 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dello speciale del Tg5 sul coronavirus, sulla fine della crisi, e su come passeremo la Pasqua, ha spiegato "non faccio una previsione. Seguiamo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico". Ma sulla crisi "non c'è una soluzione dei prossimi giorni, ma confidiamo non sia neanche dei prossimi mesi". (Rin)