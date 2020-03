Cdm: approvata modifica organizzazione ministero Politiche agricole, alimentari e forestali

- Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (decreto del presidente del Consiglio dei ministri). Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestal, Teresa Bellanova, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che modifica l'organizzazione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Per effetto del trasferimento delle competenze in materia di turismo al ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, si redistribuiscono le competenze che permangono al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e se ne fissa la dotazione organica dirigenziale. Il Consiglio dei ministri, inoltre, su proposta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento del Consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria). Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.30. (Com)