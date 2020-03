Usa: Trump non cede, spera in riapertura per Pasqua

New York, 24 mar 23:27 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che spera di riaprire il Paese tra poco più di due settimane, per il periodo di Pasqua. Lo ha ribadito nel corso di una conferenza stampa dalla Casa Bianca, nonostante tutti gli esperti sostengano il contrario: molti esperti di sanità pubblica infatti hanno raccomandato di continuare con le chiusure per più tempo per contenere la pandemia di coronavirus e abbassare la curva. "Mi piacerebbe che il paese si aprisse a Pasqua", ha detto Trump ricordando che tuttavia si dovrà continuare con il distanziamento sociale, anche se torneranno al lavoro. (Nys) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che spera di riaprire il Paese tra poco più di due settimane, per il periodo di Pasqua. Lo ha ribadito nel corso di una conferenza stampa dalla Casa Bianca, nonostante tutti gli esperti sostengano il contrario: molti esperti di sanità pubblica infatti hanno raccomandato di continuare con le chiusure per più tempo per contenere la pandemia di coronavirus e abbassare la curva. "Mi piacerebbe che il paese si aprisse a Pasqua", ha detto Trump ricordando che tuttavia si dovrà continuare con il distanziamento sociale, anche se torneranno al lavoro. (Nys)