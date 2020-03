Coronavirus: denunciati 4 positivi allontanati dal Nomentano hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito ha provveduto a denunciare presso la stazione dei carabinieri di Mentana i 4 dipendenti dell'Asl risultati positivi al test per il coronavirus che la notte scorsa si sono allontanati dal Nomentano hospital. Le persone sono state identificate e diffidate dai militari a restare nelle proprie abitazioni. La Prefettura, i sindaci, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono state informate della situazione ognuna per propria competenza. Il Nomentano Hospital rassicura sulle misure di sicurezza adottate sia per i pazienti che per gli operatori, dotati degli idonei dispositivi di protezione individuale. (Rer)