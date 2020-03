Coronavirus: Conte, spero non ci sia sciopero su carburanti, no interruzione servizio

- La fornitura di carburante è "fondamentale per far funzionare la macchina dello Stato e servire la comunità nazionale. Invito a soprassedere all'annuncio già fatto" sullo sciopero dei distributori. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dello speciale del Tg5 sul coronavirus. "Troveremo una soluzione ma non potremo consentire che si arrivi all'interruzione del servizio", ha concluso. (Rin)