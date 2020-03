Usa: per ok a legge su coronavirus ci vorrà ancora un giorno

- Democratici e repubblicani hanno dichiarato di essere pronti a chiudere un enorme pacchetto di stimoli da 2.000 miliardi di dollari per combattere l'impatto economico del coronavirus. Molte persone che hanno familiarità con la situazione hanno detto al network “Cnbc! che le due parti sono vicine a un accordo, anche se hanno continuato a lavorare sul testo e hanno elaborato i dettagli finali. Due delle persone hanno avvertito che i colloqui potrebbero concludersi nella mattina di mercoledì 25 marzo. Una delle questioni chiave ancora da risolvere sono i termini degli aiuti alle compagnie aeree, ha affermato una delle fonti di “Cnbc”, anche se non è stato possibile determinare i dettagli della controversia. La maggior parte delle domande relative ai finanziamenti per gli ospedali e l'istruzione sono state risolte, ha detto un funzionario del Partito democratico alla “Cnbc”.(Nys)