Coronavirus: M5s Senato, da governo massima attenzione a salute e lavoratori

- Secondo i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama, "la disponibilità al confronto con le parti sociali, dimostrata dal governo e dai ministri, in una fase così acuta dell'emergenza coronavirus e delicata per il Paese, è un fatto che non può essere ignorato né taciuto. Al premier Conte e ai componenti dell'esecutivo - continuano i parlamentari in una nota - va riconosciuta una costante apertura al dialogo con gli organi intermedi per individuare soluzioni a garanzia della tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, come dimostra la sottoscrizione del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, siglato poco più di una settimana fa con le parti sociali. La nostra Costituzione - aggiungono - garantisce lo sciopero come strumento di rivendicazione dei diritti, è un diritto sacrosanto da tutelare e salvaguardare, ma, in questa fase così complicata per l'Italia, rischierebbe di paralizzare il sistema Paese. Siamo certi che nell'interesse di tutti si continui a praticare la strada maestra del dialogo e che prevalgano le ragioni della collaborazione e del buon senso per individuare soluzioni capaci di contemperare e coniugare il diritto alla salute a quello al lavoro. Al presidente del Consiglio - concludono i senatori del M5s - va il nostro più sincero ringraziamento per l'abnegazione costante e per il lavoro profuso nell'esclusivo interesse dell'Italia". (Com)