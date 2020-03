Coronavirus: protocollo condiviso Ania-sindacati per misure in ambienti di lavoro assicurazioni

- Oggi, Ania e le organizzazioni sindacali First-Cisl, Fisasc-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno condiviso un Protocollo sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore assicurativo. L'obiettivo del Protocollo, oltre a recepire le prescrizioni contenute nei provvedimenti del governo, è quello di condividere indicazioni operative uniformi per tutte le compagnie associate. "Si tratta di un importante risultato - informa un comunicato - e di un impegno, quello assunto dall'Ania, dalle compagnie e dalle organizzazioni sindacali, che, a fronte dell'evolversi della situazione epidemiologica e per la funzione che il settore assicurativo riveste nel tessuto economico nazionale, è volto principalmente a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali adottate dal governo e dall'autorità sanitaria". "Ciò a conferma del grande senso di responsabilità – conclude la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina - con il quale il settore assicurativo si sta impegnando per dare il proprio supporto al fine di superare il momento di estrema difficoltà che il nostro Paese sta vivendo".(Com)