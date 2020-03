Coronavirus: Speranza, c'è stata primissima decelerazione, ma siamo nel pieno della bufera

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito al Covid-19 "la situazione resta serissima. Sarebbe folle abbassare la guardia. C'e stata una primissima decelerazione - ha continuato l'esponente dell'esecutivo ospite a "diMartedì", su La7 -, ma va presa assolutamente con le pinze. I dati non devono essere letti per giorno per giorno, ma in un arco di 7-8 giorni. Le prossime giornate - ha concluso Speranza - saranno cruciali, ora siamo nel pieno della bufera". (Rin)