Coronavirus: Di Maio, ruolo Italia come ponte tra Oriente e Occidente ha consentito solidarietà

- Il ruolo dell’Italia di ponte tra Oriente e Occidente ha consentito al paese di ricevere la solidarietà da tutto il mondo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, intervenendo in collegamento a “Tg2 post”. Di Maio ha precisato che dalla fine di questa settimana arriveranno le prime partite del contratto sottoscritto con un’azienda cinese per l’acquisto di 100 milioni di mascherine. Il ministro ha ricordato che al contempo sono state sbloccate i lotti di mascherine ferme nelle dogane di altri paesi del mondo. “Nelle ultime ore sono arrivate 2,5 milioni di mascherine dal Brasile, 1,5 milioni dall’Egitto, altri 3 milioni dalla Cina, 40 mila dall’India, 120 mila dalla Repubblica Ceca e stiamo sbloccando le 20 mila dalla Polonia”, ha rivelato il ministro. “Non potremo mai stare tranquilli. Il mandato che ho dato a tutti gli ambasciatori e al corpo diplomatico del mondo è stato quello di continuare a lavorare per reperire nuove commesse e nuovi approvvigionamenti”, ha aggiunto Di Maio, osservando che questa azione avviene mentre si lavora alla conversione delle aziende italiane per la produzione delle forniture necessarie. “Senza l’approvvigionamento dall’estero di mascherine e ventilatori polmonari non ce l’avremo mai fatta”, ha aggiunto Di Maio. (segue) (Res)