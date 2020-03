Coronavirus: Di Maio, ruolo Italia come ponte tra Oriente e Occidente ha consentito solidarietà (2)

- “Ringraziamo Cina per il sostegno che ha dato. La Russia per i nove aerei con ventilatori e mascherine. Io ringrazio gli Stati Uniti che hanno donato l’ospedale da campo di Cremona. Ringrazio anche Francia e Germania che ci hanno inviato aiuti in questo momento”, ha osservato il ministro. “Sicuramente il ruolo dell’Italia di ponte tra Oriente e Occidente ci ha permesso di ricevere solidarietà da tutto il mondo”, ha sottolineato Di Maio. “Chi ci ha deriso sulla Via della Seta, in questo momento deve ammettere che investire in quell’amicizia ci ha permesso di salvare vite in Italia”, ha dichiarato Di Maio. “Noi a Wuhan abbiamo inviato 40 mila mascherine e tute protettive. Sono stato criticato per aver svenduto mascherine che servivano agli italiani. Nei primi giorni di emergenza in Italia, a fronte di 40 mila mascherine inviate alla Cina sono arrivate milioni di mascherine regalate”, ha dichiarato Di Maio. “Il problema non è acquistare ma trovare paesi che consentono l’esportazione dei prodotti”, ha aggiunto. (Res)