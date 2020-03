Coronavirus: Visco (Bankitalia), siamo tutti intenzionati a fare di più, quando e se serve

- Per il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, "è evidente che ci sono tutte le ragioni per essere preoccupati" di fronte al Covid-19, "ma c’è anche una serie di misure importanti in atto volte a venire incontro ai rischi sul piano del lavoro, dei redditi, della difficoltà delle imprese. Misure messe in atto dal governo - ha continuato Visco ospite a "diMartedì", su La7 - a cui si aggiungono gli annunciati interventi della Commissione europea e della Banca centrale europea in materia di politica monetaria. Io credo che sono misure proporzionali alla nostra comprensione della crisi, ma siamo tutti intenzionati a fare di più, quando e se serve. E' una situazione dalla quale se ne esce". (Rin)