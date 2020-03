Coronavirus: Di Maio, Mes non è strumento per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità non “è lo strumento” per risolvere questa crisi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, intervenendo in collegamento a “Tg2 post”. “Ho citato più volte il termine guerra”, ha sottolineato Di Maio facendo riferimento alla situazione senza precedenti in cui si trova attualmente il paese. Per il ministro il mondo e l’Italia subiranno un impatto economico significativo dopo la fine dell’emergenza coronavirus. “Quello che posso dire è che il Mes è stato già usato per risolvere i problemi della crisi e i risultati non sono stati entusiasmanti per qualità della vita e risultati nei paesi dove è stato applicato. Si era parlato di usarlo senza memoranda e senza cappi al collo. Il Mes non è lo strumento. E’ inutile fare la stessa cosa e attendersi un risultato diverso”, ha aggiunto il ministro. Di Maio ha espresso la speranza che la Banca centrale europea spinga invece sul Quantitative Easing (Qe) e all’Italia di “spendere tutto quello che serve per aiutare imprese, lavoratori e famiglie”.(Res)