Coronavirus: Conte, ritardi misure? Oms dice che Italia tempestiva

- Sulla possibilità di ritardi sulle misure restrittive "lascio che risponda l'Oms che ci indica come esempio nel mondo per una reazione efficace e tempestiva. Se confrontate le risposte non ce ne è una univoca ma tutte le misure devono essere proporzionate". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dello speciale del Tg5 sul coronavirus. (Rin)