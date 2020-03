Coronavirus: Conte, spero sindacati convengano su scelte governo

- "Stiamo ascoltando le istanze dei sindacati. Però bisogna comprendere che in questa fase difficile distinguere attività essenziali e non essenziali non si è mai fatto. Confido che anche i sindacati potranno convenire sulle scelte del governo" posto che alcune modifiche "si potranno fare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dello speciale del Tg5 sul coronavirus. (Rin)