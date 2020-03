Coronavirus: Forza Italia a Fico, no a decreto Cura Italia blindato alla Camera

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, e Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia sempre a Montecitorio, segnalano le richieste di FI durante la conferenza odierna dei capigruppo. "No al Cura Italia blindato alla Camera, stop a decreti del presidente del Consiglio dei ministri firmati senza coinvolgere il Parlamento - affermano in una nota congiunta i due parlamentari -, informative settimanali del ministro Speranza e più spazio per le interpellanze in Aula: queste, in sintesi, le proposte di FI a Montecitorio per le prossime settimane di lavori parlamentari. Durante la riunione dei presidenti di gruppo, al presidente della Camera, Roberto Fico, abbiamo chiesto che sia dato il tempo anche alla Camera di esaminare il Cura Italia, un decreto che giudichiamo insufficiente, soprattutto per la parte che riguarda i provvedimenti economici: non accetteremo alcuna blindatura del testo". (segue) (Com)