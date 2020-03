Coronavirus: Forza Italia a Fico, no a decreto Cura Italia blindato alla Camera (2)

- "Pretendiamo, inoltre - proseguono gli esponenti di FI - che il Parlamento sia coinvolto dal governo - anche attraverso la convocazioni delle Commissioni a oltranza - prima di approvare nuovi dpcm, in modo particolare quando si tratta di misure che limitano le libertà personali dei cittadini. Il Parlamento dovrà essere aperto, questa la proposta di Forza Italia, anche per un'informativa settimanale del ministro della Salute, Roberto Speranza - presso l'Aula della Camera o presso la commissione Affari sociali - per tutta la durata dell'emergenza in atto. Abbiamo chiesto, infine, di aumentare il numero di sedute di Montecitorio dedicate gli atti di sindacato ispettivo: question time, interpellanze e interrogazioni. In questo momento così delicato per il Paese - concludono Gelmini ed Occhiuto - è necessario che il governo risponda in Parlamento in merito anche a problemi specifici che possono essere sollevati da singoli deputati o segnalati in determinati territori". (Com)