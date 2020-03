Coronavirus: Oddati (Pd), bene dialogo con opposizioni e confronto con parti sociali

- Per Nicola Oddati, della segreteria del Partito democratico, "apprezziamo contenuti, tempestività e metodi di comunicazione della conferenza stampa del presidente del Consiglio. In particolare - continua l'esponente del Pd in una nota -, utile il chiarimento sulla coincidenza della durata delle norme sanzionatorie, legata al periodo di durata dello stato di emergenza. Così come apprezziamo la scelta di rafforzare il dialogo con le opposizioni per aver il massimo di condivisione possibile. Altrettanto importante è il confronto con le parti sociali. Il Paese - sottolinea Oddati - ha bisogno della partecipazione responsabile di tutti e di unità. Il governo, come ha giustamente sottolineato Conte, ha il dovere della decisione e lo eserciterà con fermezza e al contempo trasparenza e disponibilità piena al dialogo. A tutti noi ora spetta fare la propria parte, ad ognuno di noi, perché solo così potremo sconfiggere il virus". (Com)