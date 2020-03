Coronavirus: Gemini (FI), Brescia ancor più colpita, stringiamo i denti e non molliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, su Facebook commenta i dati dei nuovi contagi da coronavirus a Brescia, che - scrive l'azzurra - "anche oggi la provincia più colpita, con 393 nuovi contagi. Nonostante mille difficoltà, il personale sanitario bresciano sta facendo un lavoro straordinario. Oggi sono stati attrezzati nuovi posti letto sia a Brescia che nella struttura di Orzinuovi. Giovedì in Poliambulanza aprirà invece una nuova terapia intensiva per ospitare i pazienti più gravi". "È una corsa contro il tempo. Il trend dei contagi sembra comunque in flessione, ma la battaglia è ancora lunga. Quindi restiamo a casa, stringiamo i denti e non molliamo", conclude Gelmini.(com)