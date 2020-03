Coronavirus: Perego (FI), golden power anche per aziende oggi non strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, invita l'esecutivo ad usare lo strumento della golden power anche per le aziende non strettamente strategiche. "Il governo, come ho già ampiamente sottolineato - spiega il parlamentare in una nota - utilizzi la golden power anche verso quelle aziende che oggi non sono considerate strettamente strategiche, ma lo saranno quando passata la pandemia ci sarà il rischio concreto che le nostre migliori aziende e piccole e medie imprese siano soggette alle speculazioni da parte di soggetti privati e Paesi terzi. Si tutelino oltre ai tradizionali settori come energia, difesa, telecomunicazioni, anche quell'enorme patrimonio che rientra nel made in Italy, insieme di genio, creatività, tecnologia ed innovazione di cui non possiamo permetterci di perdere il controllo".(Com)