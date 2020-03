Coronavirus: Gelmini (FI), Forza Italia pronta a votare nuovo scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, viene in Parlamento per dire che le Camere avranno poco margine per modificare il decreto legge Cura Italia e che le opposizioni verranno maggiormente coinvolte nella stesura del prossimo decreto, nel mese di aprile. Non un bel biglietto da visita - aggiunge la parlamentare in una nota - per un governo che, a parole, chiede la fattiva collaborazione di tutte le forze politiche. Forza Italia, invece, vuole migliorare il testo del provvedimento, che giudichiamo insufficiente, in modo particolare per le misure che riguardano l'economia, le imprese, i lavoratori, gli autonomi, le partite Iva. Non ci sono abbastanza risorse, dice Gualtieri? Se necessario - conclude Gelmini - noi siamo pronti a votare subito un nuovo scostamento di bilancio affinché si possano finanziare in deficit le misure che il Paese attende".(Com)