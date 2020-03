Coronavirus: Delrio (Pd), bene Gualtieri su nuovo decreto, fare tutto il necessario

- Per il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, "bene il ministro Gualtieri su nuovo decreto ad aprile. Siamo pronti a votare lo sforamento per le risorse utili a sostenere famiglie lavoratori ed imprese. Tutto ciò che è necessario - conclude il parlamentare in una nota - si faccia".(Com)