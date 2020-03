Coronavirus: altri pazienti provenienti dall’Italia verranno ricoverati in Germania

- La Germania continua ad accogliere pazienti degli ospedali italiani ricoverati per coronavirus e bisognosi di cure in terapia intensiva. Dopo la Sassonia, saranno Baviera e Renania settentrionale-Vestfalia ad accogliere nei reparti di terapia intensiva i pazienti che giungeranno dall’Italia. “Vogliamo dare un segnale di umanità”, ha affermato il primo ministro della Baviera, Markus Soeder, presidente dell’Unione cristiano-sociale (Csu). I dettagli tecnici verranno discussi nei prossimi giorni. Inoltre, “nei limiti del possibile”, la Baviera fornirà all’Italia dispositivi medici per il trattamento del coronavirus. Come ricorda il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, con il Baden-Wuerttemberg, la Baviera e la Renania settentrionale-Vestfalia sono i Laender maggiormente colpiti dal coronavirus. (Geb)