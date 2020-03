Italia-Usa: colloquio fra Di Maio e ambasciatore Eisenberg, focus su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto una conversazione telefonica con l'ambasciatore statunitense a Roma, Lewis Eisenberg. Secondo quanto si apprende, tema del colloquio è stata l'emergenza coronavirus, di cui il ministro Di Maio ha già discusso nei giorni scorsi in una telefonata con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Di Maio ha ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti sanitari inviati all'Italia, esprimendo inoltre vicinanza e solidarietà per il momento di difficoltà vissuto anche negli Usa. (Res)