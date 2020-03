Coronavirus: Regione Lazio, protocollo d'intesa da 8 milioni per vaccino

- Otto milioni di euro per contribuire alla ricerca di un vaccino contro il Covid-19 e partecipare quindi alla lotta contro la pandemia che si è scatenata a livello mondiale. È quanto prevede il testo di un protocollo d'intesa, contenuto in una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio e proposta dall'assessore allo Sviluppo economico, Paolo Orneli, di concerto con l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, fra la Regione Lazio, il Ministero dell'Università e della ricerca (Mur), quello della Salute, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Irccs "Inmi Lazzaro Spallanzani", per contribuire alla soluzione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Il protocollo prevede che la Regione trasferisca 5 milioni di euro all'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) Lazzaro Spallanzani, mentre il Ministero dell'Università e della ricerca trasferirà 3 milioni al Cnr. "Lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo di porre fine quanto prima all'emergenza è oggi la priorità di tutti noi – dichiarano gli assessori Orneli e D'Amato –. Ed è per questo che è stata per noi della Regione una decisione naturale quella di destinare 5 milioni di euro, una quota importante del nuovo programma triennale per la ricerca e il trasferimento tecnologico, alla ricerca sul vaccino contro il Covid-19 dell'Istituto Spallanzani. Un vero polo di eccellenza nazionale nella ricerca e cura delle malattie infettive, con un'equipe di sanitari e ricercatori che ha dato nelle ultime settimane una grandissima prova di dedizione al lavoro e di altissima professionalità. Il supporto della Regione a questo progetto sarà totale", concludono. Per Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, "È una grande e tempestiva iniziativa dei Ministeri della Ricerca e della Salute e della Regione Lazio con una istituzione che ha una grande esperienza di ricerca e gestione di malattie infettive come l'Inmi Spallanzani per sviluppare un progetto molto promettente con un'azienda con competenze uniche in tema di sviluppo e produzione di vaccini". (Com)