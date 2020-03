Coronavirus: Gallera, a Bergamo e Brescia rispettivamente positivi 6728 e 6298 casi

- "Bergamo ha 6728 casi positivi, con una crescita di 257 in linea con la crescita di ieri. A Brescia ci sono 6298 casi con una crescita di 393 con una riduzione significativa rispetto a due giorni fa". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia al welfare, Giulio Gallera, in diretta streaming per fare il punto quotidiano sull'emergenza Coronavirus in merito alle singole province. "A Como 635, +54, a Cremona 3061, +136 e ieri era solo di 30 quindi probabilmente sulla consegna dei tamponi di Cremona e Monza Brianza c'è stato un disallineamento", ha aggiunto. "A Lecco 1015, con una crescita di 81, a Lodi 1860, con una crescita di 43, leggermente inferiore a quella di ieri che era di 45, e a Monza e Brianza 1454", ha concluso Gallera. (Rem)