Coronavirus: Gualtieri, strumenti tradizionali legati al Mes non c'entrano nulla con la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "è del tutto evidente che gli strumenti tradizionali con cui il Meccanismo europeo di stabilità è stato organizzato non c’entrano nulla con questa crisi che è simmetrica. Non sono, quindi, adeguati a questo tipo di intervento". L'esponente dell'esecutivo ha parlato nel corso della sua audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulle misure economiche adottate per l'emergenza coronavirus. (Rin)