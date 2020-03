Brasile: coronavirus, chiusi negozi e servizi non essenziali in tutti gli stati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli stati di Paranà, che conta 60 casi di coronavirus, e Rio Grande do Sul, 96 casi, i sindaci delle capitali Curitiba e Porto Alegre, hanno disposto la chiusura di esercizi commerciali e servizi non essenziali la scorsa settimana. Nello stato di Santa Catarina, 86 casi, il governo ha disposto limitato l'apertura a soli ospedali, farmacie, supermercati e negozi si alimentari purché venga rispettata una distanza di 1 metro e mezzo tra i clienti. I ristoranti potranno operare solo per consegne a domicilio. Nello stato di Acre, che conta 17 casi di coronavirus, lo scorso 20 marzo il governatore dello stato ha ordinato la sospensione delle attività di centri commerciali, bar, ristoranti, snack bar, circhi e parchi. Nella capitale, Rio Branco e in numerose altre città i sindaci hanno limitato l'apertura a ospedali, farmacie, mercati, supermercati e corrieri. (segue) (Brb)