Brasile: coronavirus, chiusi negozi e servizi non essenziali in tutti gli stati (4)

- Nello stato di Amazzonia, dove si contano 32 casi di contagio, i prefetti della capitale Manaus e di numerose altre città hanno disposto la chiusura al pubblico di ristoranti, bar, caffetterie, per 15 giorni. Sospeso anche il funzionamento di tutti i locali notturni, le sale da concerto, le case di eventi e ricevimenti, le sale da ballo, comprese quelle private, i parchi di divertimento, i circhi e strutture simili. Nella regione nord-est del paese, nello stato di Bahia, dove si contano 76 casi di contagio, il sindaco della capitale Salvador ha disposto la chiusura di bar e ristoranti. Nello stato di Ceará, dove si contano 164 casi di coronavirus, il governo ha determinato la chiusura per 10 giorni di bar, lidi sulla spiaggia, ristoranti, caffetterie, chiese, musei, palestre, mercati all'aperto dallo scorso giovedì 19 marzo. Negli stati di Pará che conta 5 casi, Paraiba, 3 casi, i governatori hanno disposto la chiusura di tutte le attività non necessarie lo scorso 20 marzo. Nello stato di Pernambuco, che conta 42 casi, la misura è entrata in vigore domenica 22 marzo. Nello stato di Piauì, 6 casi, e Rio Grande do Norte, 14 casi, la misura è entrata in vigore sabato 21 marzo. (segue) (Brb)