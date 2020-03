Brasile: coronavirus, chiusi negozi e servizi non essenziali in tutti gli stati (5)

- Nel Distretto federale, che conta 146 casi di coronavirus, il governatore ha decretato la chiusura di centri commerciali, fiere e la maggior parte degli esercizi commerciali per evitare assembramenti di persone. Il governo ha inoltre ordinato la chiusura delle filiali bancarie chiedendo ai titolari di conti correnti di utilizzare sportelli bancomat, applicazioni su internet. Nello stato di Espirito Santo, dove si contano 33 casi di coronavirus, il governatore ha determinato a partire dallo scorso sabato 21 marzo, la chiusura degli esercizi commerciali per 15 giorni. Ristoranti e snack bar possono funzionare solo fino alle 16,00 con il pubblico e possono continuare le vendite oltre l'orario indicato solo per consegne a domicilio. Nello stato di Goias, dove si contano 23 casi di coronavirus, il governo ha decretato la chiusura di esercizi commerciali e servizi non essenziali lo scorso 20 marzo e per 15 giorni. La disposizione esclude ospedali, cimiteri, supermercati, distributori di benzina, distributori di gas e banche. Stessa disposizione è stata adottata nello stato di Maranhao, dove si contano 8 casi di contagio. (segue) (Brb)