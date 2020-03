Brasile: coronavirus, chiusi negozi e servizi non essenziali in tutti gli stati (6)

- Nello stato di Mato Grosso, dove si contano 6 casi di coronavirus, il sindaco della capitale Cuiabá ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le strutture ricettive come bar, chiese, palestre, club, centri commerciali, fiere ed esposizioni in generale, tra il 23 marzo e il 5 aprile. I ristoranti possono effettuare solo consegne a domicilio. Restano aperti solo supermercati, stazioni di servizio, ospedali e farmacie. Nello stato di Mato Grosso do Sul, che conta 21 casi di coronavirus, i sindaci della capitale Campo Grande e di molti altri municipi hanno disposto la chiusura di esercizi commerciali e servizi non essenziali. I servizi essenziali come supermercati e farmacie devono però rispettare un coprifuoco notturno. Nello stato di Minas Gerais che conta 128 casi di coronavirus, il sindaco della capitale Belo Horizonte ha disposto la chiusura di sale da concerto, discoteche, sale da ballo, fiere, mostre, congressi, seminari, centri commerciali, negozi, cinema, teatri, club, palestre, cliniche di bellezza, saloni di bellezza, parchi di divertimento, parchi a tema, bar, ristoranti e snack bar a tempo indeterminato. (segue) (Brb)