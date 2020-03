Coronavirus: Gallera, Bertolaso sta bene, ancor più determinato per ospedale in Fiera

- Guido Bertolaso sta bene, ha solo un po' di febbre ed è ancor più determinato a concludere il lavoro che ha iniziato a fare, per rendere realtà l'ospedale dedicato ai malati di coronavirus alla Fiera di Milano. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Si è buttato così tanto nel lavoro, che ieri aveva qualche linea di febbre, oggi ha fatto il tampone ed è positivo al coronavirus. Oggi l'ho sentito già tre volte e non l'ho mai trovato così determinato e così incalzante sulle cose che deve fare e che sta continuando a fare. Il fatto di essere costretto a rimanere un po' a riposo per lui è solo uno stimolo a lavorare di più dalla propria camera. Guido Bertolaso sta bene, al di là della positività e di qualche lineetta di febbre, sta continuando a lavorare in maniera incessante. Sente su di sé il dovere morale di concludere il prima possibile questo lavoro e di rassegnare questo ulteriore segno di speranza alla nostra regione", ha detto Gallera. "Noi gli siamo vicini, forza Guido, siamo tutti qua e lavoriamo tutti insieme per uscire il prima possibile da questo momento difficile", ha concluso l'assessore. (Rem)