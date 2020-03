Sanità: sindaci Anzio e Nettuno, agiremo a tutti i livelli contro tagli regionali a prestazioni sanitarie nostro ospedale

- I sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis ed Alessandro Coppola, in una nota dichiarano: "Siamo vicini al personale del Riuniti, in trincea a tutela della salute pubblica. Agiremo a tutti i livelli contro i tagli regionali alle prestazioni sanitarie del nostro ospedale, anche in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo". "Siamo venuti a conoscenza del fatto che a breve, su pressione della politica locale, la Asl Roma 6 - spiegano - riaprirà il reparto di Pediatria a Velletri. Restano quindi chiusi, anche soltanto per il periodo dell’emergenza coronavirus, i reparti di Pediatria, Ginecologia e Neonatologia dell’ospedale di Anzio. Una scelta assurda e incomprensibile, che penalizza un bacino di utenza che supera i 100mila residenti. Se c'è un un reparto di Pediatria da riattivare è certamente quello del Litorale, che durante questa emergenza avrebbe potuto garantire un servizio basilare per tante famiglie, costrette a recarsi presso l’Ospedale dei Castelli, con tutti i rischi che questo comporta e con l'aumento del traffico veicolare, tra l'altro in un periodo durante il quale viene giustamente richiesto, a tutela della salute pubblica, di limitare gli spostamenti e di rimanere nel comune di residenza". (segue) (Com)