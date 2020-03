Coronavirus: Gallera, traguardo è vicino, non è il momento di mollare

- Il traguardo è vicino, quindi non è il momento di allentare le misure anti-contagio. È questo il messaggio che l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha voluto dare al termine della consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "L'incubo finirà perché anche le notti più buie alla fine hanno una bella alba. Noi dobbiamo solo crederlo fortemente e l'alba arriverà", ha detto Gallera, aggiungendo però che "nel momento in cui qualcosa sta succedendo, nel momento in cui un rallentamento, magari non giorno per giorno, ma guardando il trend, c'è, dobbiamo essere ancora più determinati a resistere, ancora più determinati a restare a casa, perché il traguardo non è lontano. Se il traguardo non è lontano, nessuno si può permettere di fermarsi, di rallentare, di dire 'non ce la faccio', 'ho bisogno di uscire', 'non riesco a reggere un periodo di restrizioni'". E un messaggio positivo l'assessore ha voluto darlo anche sulla prospettiva di guarigione: "C'è speranza. Il nostro compito è fare in modo che la speranza sia data a tutti o al maggior numero possibile di persone. Noi lavoriamo per darla a tutti, ma ci sono dei limiti oggettivi". (Rem)