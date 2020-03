Ucraina: coronavirus, Birs potrebbe stanziare 500 milioni di dollari per economia locale

- La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs) potrebbe stanziare 500 milioni di dollari per sostenere l’Ucraina, nel contesto delle misure di quarantena imposte dalle autorità di Kiev. Lo ha annunciato il direttore della International Finance Corporation (Ifc) in Ucraina, Olena Voloshyna, ripresa dall’agenzia di stampa “Unian”. “Continueremo a valutare altri sistemi di sostegno, non solo ai nostri partner ma anche al settore privato in generale. I colleghi della Birs sono attualmente impegnati in negoziati relativi allo stanziamento di prestiti per 500 milioni di dollari a sostegno del bilancio dell’Ucraina”, ha detto Voloshyna. (Res)