Coronavirus: Fd'I Lazio, consiglio regionale riprenda lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come accade per molte altre categorie di lavoratori, in primis i medici e il personale socio-sanitario che stanno affrontando l'emergenza Covid-19 in prima linea, "chiediamo che il Consiglio Regionale riprenda immediatamente i lavori dell'Assemblea, così come già richiesto in più occasioni alla maggioranza dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia". È quanto dichiara in una nota il Gruppo di Fd'I alla Regione Lazio. "È ferma l'Aula così come i lavori nelle commissioni. Non si può continuare a prendere decisioni importanti e complesse a colpi di decreti e ordinanze senza che vi sia un confronto con le forze di opposizione. Fratelli d'Italia ha già dimostrato di voler fare la propria parte, si deve tornare subito a lavorare, siamo pronti a portare il nostro contributo per superare l'emergenza coronavirus nel territorio del Lazio", conclude il comunicato.(Com)