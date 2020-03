Coronavirus: Comune di Frosinone userà droni per monitorare spostamenti e temperature

- A seguito della deroga emessa dall'Enac (ente nazionale aviazione civile), in merito al regolamento che disciplina l'utilizzo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, "ha disposto l'avvio delle operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale mediante droni". "Il servizio, effettuato da piloti professionisti abilitati - si legge in una nota del Comune di Frosinone - sarà coordinato dalla Polizia municipale e dalla Protezione civile al fine di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica legata al coronavirus, dando evidenza sia dell'ingresso in città di persone non autorizzate provenienti da altri comuni, sia del transito di cittadini che non rispettino le disposizioni emanate dal Governo, che permettono lo spostamento solo per comprovate esigenze di salute ovvero di sostentamento. Le operazioni, attivate direttamente dal sindaco, Nicola Ottaviani, nel pomeriggio odierno, sul tratto urbano della Monti Lepini, hanno viste interessate le unità comunali della Protezione Civile e della polizia municipale, sotto la guida del comandante Donato Mauro e del responsabile Marco Spaziani, e hanno impiegato sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg. Alcuni di questi apparecchi, oltre alle telecamere ad alta definizione, sono dotati anche di dispositivi in grado di rilevare la differenza di temperatura corporea a distanza di 20-30 metri dagli interessati, potendo costituire, in tal modo, un ulteriore strumento di supporto per rilevare eventuali casi da approfondire, sotto il punto di vista clinico o epidemiologico, da parte delle autorità sanitarie". (segue) (Com)