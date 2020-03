Coronavirus: Comune di Frosinone userà droni per monitorare spostamenti e temperature (2)

- L'Enac ha stabilito, infatti, spiega ancora la nota del Comune di Frosinone "che i droni potranno essere utilizzati fino al prossimo 3 aprile, nei casi in cui il pilota è in grado di mantenere costantemente il contatto visivo con l'apparecchio, 'in deroga all'articolo 10 anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto; non sarà altresì necessario il rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente e non sarà richiesto la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati'. Gli strumenti aerei, da ultimo, saranno utilizzati in questo periodo anche per reprimere e sanzionare i molteplici casi di accensione di fuochi non autorizzati, per smaltire arbusti e rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alle materie plastiche, che continuano a essere rilevati costantemente sul territorio comunale, in special modo in periferia, malgrado le sanzioni pecuniarie comminate dagli uomini della municipale nel corso dell'ultima settimana". (Com)