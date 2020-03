I fatti del giorno - Italia (5)

- Ue: oggi riunione Eurogruppo, discussione verterà su Coronabond e uso del MesCoronabond e utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità per affrontare la crisi economica posta dal Coronavirus. Sono questi i due temi principali sul tavolo della riunione dell'Eurogruppo che, in formato di videoconferenza, inizia oggi alle 18.30 preceduto da una dichiarazione del presidente Mario Centeno attorno alle 16. Una riunione che, come ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, "darà l'opportunità di discutere di altre opzioni come parte della risposta coordinata di politica economica" al Coronavirus, così come chiesto dai 27 capi di Stato e di governo nel Consiglio europeo in video conferenza dello scorso 17 marzo. "Siamo pronti a prendere ulteriori misure in base alla evoluzione della situazione", ha aggiunto Mamer. (Rin)