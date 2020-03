Coronavirus: Lega Municipio Roma XIII, oltre 300 mascherine donate a strutture sensibili territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza contagio "è adesso, ogni giorno di attesa è un passo in avanti verso la possibilità di ammalarsi. Ecco perché, come gruppo giovani, abbiamo iniziato una raccolta fondi per comprare oltre 300 mascherine monouso da donare alle case di cura e a vari istituti sociali del nostro municipio". Lo dichiarano, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale Lega, Angelo Belli e Francesco Collarino, Direttivo Lega Municipio XIII. "In soli due giorni - aggiungono - grazie alla sensibilità di tantissime persone che hanno aderito prontamente a questa iniziativa, siamo riusciti a raggiungere una cifra che ci ha permesso di donare una piccola, ma importante protezione agli operatori sanitari e sociali che lavorano nelle case di cura, nelle case di riposo, in un istituto di suore di carità e in una ditta edile. Consideriamo, da sempre, il nostro municipio come un microcosmo dove chi fa politica sul territorio, ha la responsabilità del benessere di tutti i cittadini residenti. In un momento così drammatico per la nostra nazione – conclude, nella nota, Francesco Collarino - la beneficenza è l’unico vero baluardo di solidarietà nei confronti di chi sioccupa delle fasce più sensibili della popolazione". Le strutture che hanno beneficiato di mascherine sono: Casa di Riposo Roma XIII (via Ventura, 60); Villa Vittorio (via Silvestro II); Casa di Riposo Belvedere Montello (via B. Montello,56); Suore di Carità Assunzione; Associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo (via Leopoldo Ori); Centro Anziani (via della Pineta Sacchetti); Ditta Edile Fratelli Mancuso Srl e Ditta Edile Medil Impianti Srl. (Com)