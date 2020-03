Coronavirus: assessore Lavoro Lazio, con piano "Pronto cassa" liquidità per imprese

- "Con la delibera di Giunta approvata oggi la Regione Lazio mette a disposizione del mondo del lavoro un nuovo sostegno per affrontare questo momento di grande difficoltà". Così in una nota Claudio Di Berardino assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio. "In particolare il piano 'Pronto cassa', in cui confluiscono anche 8 milioni di residui del bando Fondo futuro finanziato con il Fondo sociale europeo, interviene direttamente sulle difficoltà legate alla liquidità di imprese e partite Iva. La possibilità di avere accesso a prestiti facilitati rappresenta una componente essenziale per la sopravvivenza delle attività e che ci è stata sottolineata nelle ultime settimane durante gli incontri con i rappresentanti dei vari settori produttivi e imprenditoriali del nostro territorio. Continueremo a lavorare al confronto con tutte le parti per trovare insieme le migliori soluzioni per affrontare le emergenze e per poter sostenere l'occupazione e il lavoro", conclude Di Berardino.(Com)