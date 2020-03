Coronavirus: domani conferenza stampa virtuale del presidente Abruzzo Marsilio

- Domani alle ore 17 nella sala stampa "Isolina Scarsella" della giunta regionale, a Palazzo Silone a L'Aquila si terrà il punto stampa del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio sull'emergenza Covid-19 in Abruzzo. Per evidenti motivi di sicurezza sanitaria, hanno fatto sapere dalla Regione, la conferenza stampa non prevede la presenza sul posto dei giornalisti che potranno collegarsi in video con la sala Stampa sulla pagina Facebook "Regione Aperta". (Ren)