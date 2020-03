Coronavirus: a mercato Fondi fermato operatore positivo, stand chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac sospette Covid19: 140 già effettuate. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che sono stati predisposti i termoscanner e i termometri laser per la rilevazione della temperatura all’ingresso del Mof. Ieri è stato fermato un operatore con febbre alta, risultato poi positivo e messo in isolamento con i contatti più stretti. Lo stand è stato chiuso. (Rer)