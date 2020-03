Coronavirus: Bordoni (Lega), contrari anche solo all'ipotesi di un covid hospital al Cpo di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo contrari anche alla sola ipotesi di un ospedale covid-19 al centro Centro paraplegici di Ostia. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Capiamo l'urgenza di reperire posti letto - aggiunge l'esponente della Lega - e approntare quanti più reparti di terapia intensiva e sub-intensiva ma le scelte della Regione non devono fraintendere questa necessità con una corsa ad aprire ospedali covid anche in situazioni dove il rischio di esporre persone fragili o immunodepresse lo sconsiglierebbe totalmente. Soprattutto se si insiste nello scartare l'ipotesi della riapertura di alcuni reparti dell'Ex Forlanini a Roma. Attendiamo da parte dell'assessore D'Amato una pronta smentita e che venga fatta subito chiarezza a riguardo, in caso contrario ci mobiliteremo presentando un'interrogazione alla sindaca Raggi. Sarebbe una vera assurdità visto che nel Cpo sono ospitati pazienti con gravissime patologie specie di carattere polmonare e altri che sono sottoposti alla dialisi. Soggetti ad alto rischio che non possono certo dividere i posti con pazienti afflitti dal Coronavirus". (Com)