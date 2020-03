Coronavirus: De Priamo-Ghera (Fd'I), servono soluzioni per salvare

- Serve un intervento concreto di Roma Capitale, della Regione Lazio e anche del Governo per salvare Atac. Lo dichiarano in una nota congiunta i capogruppo in Campidoglio e Regione Lazio di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo e Fabrizio Ghera."Il trasporto pubblico locale - scrivono - è uno dei settori che non è rientrato nel 'Cura Italia' emanato dal governo. Una situazione che ad oggi sta mettendo a dura prova l'Atac e che, nonostante l'attivazione del Fondo bilaterale di solidarietà per i lavoratori, rischia di essere nettamente insufficiente. Comune Governo e Regione devono trovare insieme le risorse sufficienti per rimettere in carreggiata l'azienda, peraltro sotto concordato fallimentare. Un'ipotesi potrebbe essere la richiesta di un fondo vincolato dedicato ad Atac dal Governo attraverso la Regione. La sindaca Raggi solleciti gli altri due soggetti interessati per arrivare ad una soluzione in tal senso, e insieme coinvolga sia i sindacati che i lavoratori. Nel frattempo presenteremo in Campidoglio una mozione e un'interrogazione per chiedere il salvataggio della municipalizzata capitolina ai trasporti".(Com)