Ucraina: ministro Finanze Umansky, ristrutturazione del debito non è in programma

- Le autorità dell’Ucraina sono prossime a concludere i negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ulteriori prestiti, ma non è in programma attualmente una ristrutturazione del debito statale. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ucraino Ihor Umansky, in un’intervista alla stampa estera ripresa dall’agenzia “Unian”. “Allo stato attuale, le questioni relative alla ristrutturazione dei debiti statali, commerciali e di qualsiasi tipo non sono state discusse, né si pensa di avviarle”, ha rilevato Umansky. Secondo fonti stampa, la ristrutturazione del debito sarebbe un'opzione del governo ucraino di fronte alla prospettiva di una crisi economica legata all'emergenza coronavirus. L’esecutivo di Kiev ha provvisoriamente concluso l’accordo per un prestito da 5,5 miliardi di dollari con l’Fmi a dicembre, ma non sono ancora stati stanziati i finanziamenti, legati all’attuazione delle riforme nel paese dell’Europa orientale.(Res)