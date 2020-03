Coronavirus: Verni (M5s Lombardia), rinvio tasse regionali misura tardiva e timida, serve semestre bianco

- "Il rinvio di Irap, addizionale regionale e bollo auto stabilito dalla giunta Fontana per la Lombardia è tardivo e timido. Non è sufficiente posporre gli adempimenti fiscali, occorre fare di più. Stupisce che Salvini chieda al Governo un anno bianco e la Regione più colpita in Italia, per giunta amministrata dalla Lega, si limiti ad un semplice rinvio del pagamento delle tasse". Così Simone Verni, consigliere regionale del M5s Lombardia. "Imprenditori e cittadini sono molto insoddisfatti per il semplice rinvio. Mi chiedo - continua Verni - come mai Salvini dice che se fosse la Lega al governo avrebbe disposto l'anno bianco (ossia la moratoria fiscale), mentre la stessa Lega che governa la Lombardia non lo ha fatto". (Com)